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В Госдуме рассказали о новом способе передачи чека покупателю

Депутат Гаврилов: сервис ФНС о передаче чека покупателю заработает с 1 марта
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Depositphotos

В России с 1 марта заработает сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

«С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС «Мои чеки онлайн», позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище», — заявил он.

По словам депутата, сервис позволит собрать чеки от покупок в едином, доступном для пользователей, хранилище. Для того чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен будет предоставить продавцу номер телефона или электронную почту, а также дать согласие на отправку чеков в сервис. В том случае, если клиент не укажет необходимые данные, чеки будут приходить привычным способом или выдаваться на кассе.

Гаврилов подчеркнул, что новый порядок выдачи чеков закреплен законом и распространится на оплату через Систему быстрых платежей. Кроме того, продавцы будут обязаны предоставить клиенту возможность получать чеки через ФНС.

До этого стало известно, что продавцы на маркетплейсах могут получить право вводить запрет на скидки на свою продукцию, исключающий направление соответствующего предложения со стороны площадок. По данным газеты «Ведомости», продавец на маркетплейсе может установить минимальную цену на товар, а также срок действия скидок и количество товаров, которые можно продавать по установленной цене.

Ранее в Минэкономразвития раскритиковали идею авторизации на маркетплейсах по биометрии.

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