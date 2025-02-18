В ОАЭ делегацию Украины поселили в гостинице «Москва»

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила в социальных сетях о размещении украинской делегации, прибывшей в Объединенные Арабские Эмираты, в гостинице «Москва». Публикация сопровождалась эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага и словом «скоро».

Скриншот сторис из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовало издание Life. На текущий момент этой публикации в социальной сети Зеленской нет.

Как отмечает Life, четырехзвездочный отель «Москва» характеризуется, по оценкам пользователей, средним уровнем комфорта.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам украинского лидера, во время официального визита его сопровождает первая леди Елена Зеленская. В приоритете у президента — освобождение украинцев из плена и возвращение их на родину.

Ранее Украина и ОАЭ подписали соглашение об экономическом партнерстве.