Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОАЭ делегацию Украины поселили в гостинице «Москва»

Жена Зеленского: делегацию Украины в ОАЭ заселили в гостиницу «Москва»
close
hamdi bendali/Shutterstock/FOTODOM

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила в социальных сетях о размещении украинской делегации, прибывшей в Объединенные Арабские Эмираты, в гостинице «Москва». Публикация сопровождалась эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага и словом «скоро».

Скриншот сторис из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовало издание Life. На текущий момент этой публикации в социальной сети Зеленской нет.

Как отмечает Life, четырехзвездочный отель «Москва» характеризуется, по оценкам пользователей, средним уровнем комфорта.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам украинского лидера, во время официального визита его сопровождает первая леди Елена Зеленская. В приоритете у президента — освобождение украинцев из плена и возвращение их на родину.

Ранее Украина и ОАЭ подписали соглашение об экономическом партнерстве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами