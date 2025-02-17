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Чиновник из Воронежской области застрелил знакомого во время охоты

Baza: воронежский чиновник застрелил знакомого во время охоты
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Telegram-канал Baza

Первый замглавы Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов застрелил знакомого во время стрельбы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На охоту он отправился со своим 72-летним знакомым. Они направились в урочище «Рыжкина балка». У Кожанова при себе было гладкоствольное ружье RADIKAL GK-A. По предварительной информации, он решил разрядить ружье и случайно нажал на курок в этот момент.

Пуля попала в паховую область. На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не удалось.

В конце января мужчина ранил человека во время охоты в Югре. Несчастный случай произошел 7 сентября 2024 года в Березовском районе. Охотник выслеживал дичь и выстрелил по шелестящим кустам, но попал в голову другого человека.

Пуля угодила в другого охотника, ранение пришлось в область головы. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Ранее на Кубани охотившийся на медведя мужчина случайно ранил знакомого из ружья.

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