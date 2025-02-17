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В Воронеже пассажир маршрутки вонзил ножницы в шею пенсионерки

В Воронеже будут судить мужчину, напавшего на пенсионерку с ножницами

До 15 лет лишения свободы грозит уроженцу Челябинской области за нападение с ножницами на пожилую женщину в маршрутном автобусе. Об этом сообщает СУ СК РФ Воронежской области.

По данным следствия, обвиняемый устроил ссору с пенсионеркой в маршрутке. В ходе конфликта он выхватил ножницы и ударил ими пожилую женщину в шею. 74- летней пострадавшей оказали необходимую помощь.

Нападавшего сумели остановить другие пассажиры, его передали сотрудникам полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 39-летнему мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что россиянин напал с ножом на пенсионерку на улице, женщина в больнице. Незнакомец ударил ее ножом в левый бок. Женщину забрали в больницу, а агрессора задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По неподтвержденным данным, у нападавшего диагностирована шизофрения.

Ранее в Бурятии водитель автобуса напал на ребенка из-за 30 рублей.

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