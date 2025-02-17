Женщину, доставлявшую заключенным героин в Библиях, посадили на 7 лет

NYP: американка поставляла заключенным героин в Библиях и оказалась в тюрьме на 7 лет

Женщину в США, доставлявшую заключенным героин в Библиях, посадили в тюрьму на семь лет, пишет Oddity Central.

Лукресия Стоун-Рохас из Калифорнии была приговорена к семи годам тюремного заключения за хранение оружия и попытку контрабанды героина в тюрьмы штата. Инцидент, который привлек внимание правоохранительных органов, начался с ее ареста, когда система распознавания номерных знаков выявила угнанный Porsche, которым управляла американка.

Во время остановки автомобиля у Стоун-Рохас был обнаружен пистолет и боеприпасы. Учитывая ее предыдущие судимости за тяжкие преступления, ей было предъявлено федеральное обвинение в незаконном хранении оружия. Однако история на этом не закончилась. Через несколько месяцев Лукресия была арестована вновь, когда федеральные агенты обнаружили у нее пакеты и конверты, адресованные заключенным в тюрьмах Калифорнии. В ходе обыска у женщины также были найдены две Библии, в которых спрятали 23 грамма героина.

«Контрабанда наркотиков в тюрьмы ставит под угрозу жизни как заключенных, так и сотрудников исправительных учреждений. Это недопустимо. Надеюсь, этот случай послужит предупреждением для тех, кто пытается использовать инструменты веры и реабилитации для распространения зависимости и отчаяния», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Эндрю Хейден.

Ранее в США решили убрать марихуану из списка тяжелых наркотиков.