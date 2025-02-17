Директор спорткомплекса потратил 900 тысяч бюджетных рублей на поездку в Париж

Глава спортивного комплекса «Триумф» потратил 900 тысяч рублей, предоставленных учреждению в качестве субсидий, на поездку в Париж на Олимпийские игры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что за счет средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в г. Париж на Олимпийские игры директору и двум его подчиненным», — говорится в сообщении.

По факту нецелевого использования средств директора спорткомплекса привлекли к административной ответственности, назначив ему штраф в 2 тысячи рублей. Прокуратура внесла представление о необходимости вернуть подозреваемым потраченные средства в бюджет.

10 февраля сообщалось, что бывшего замглавы центра Росстата Андрея Шаина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями должностным лицом в ущерб интересам службы). В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура направит дело в суд для его рассмотрения. Максимальное наказание по данной статье составляет до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Московской области прошли обыски в особняках полковников ФСБ РФ.