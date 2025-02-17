Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцев, запросивших паспорта за границей до апреля 2024 года, сделают военнообязанными

Украинцы с запрошенными до апреля за рубежом паспортами станут военнообязанными
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Граждане Украины, получающие паспорта за границей по запросам, поданным до апреля 2024 года, автоматически попадут в реестр военнообязанных, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета»‎ со ссылкой на постановление правительства.

«Мужчин от 25 до 60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в реестр военнообязанных»‎, — говорится в публикации.

14 февраля сообщалось, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, уже на неделе с 17 февраля могут получить свои готовые паспорта, заявки на которые подали почти год назад — до 25 апреля 2024 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которой военнообязанным мужчинам было запрещено покидать страну.

18 мая прошлого года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно новым правилам, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее житель Покровска растрогал западную журналистку словами, что он русский.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами