Украинцев, запросивших паспорта за границей до апреля 2024 года, сделают военнообязанными

Граждане Украины, получающие паспорта за границей по запросам, поданным до апреля 2024 года, автоматически попадут в реестр военнообязанных, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета»‎ со ссылкой на постановление правительства.

«Мужчин от 25 до 60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в реестр военнообязанных»‎, — говорится в публикации.

14 февраля сообщалось, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, уже на неделе с 17 февраля могут получить свои готовые паспорта, заявки на которые подали почти год назад — до 25 апреля 2024 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которой военнообязанным мужчинам было запрещено покидать страну.

18 мая прошлого года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно новым правилам, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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