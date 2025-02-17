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Самолет не смог с первого раза сесть в аэропорту Южно-Сахалинска из-за дикого животного

Самолет с людьми на борту прервал посадку в Южно-Сахалинске из-за лисы на ВПП
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине самолет не смог сесть с первого раза из-за животного на ВПП. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 16 февраля при посадке самолета авиакомпании «Аврора» в аэропорту Южно-Сахалинска.

Airbus A319, прилетевший рейсом из Красноярска, прервал снижение и ушел на второй круг. Всему виной — лиса, внезапно выбежавшая на взлетно-посадочную полосу.

Со второй попытки пилоты благополучно посадили самолет, обошлось без пострадавших.

Ранее самолет с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота.

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