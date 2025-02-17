Пациент с галлюцинациями ждал помощи пять дней из-за забастовки врачей

В Австралии пациент провел пять дней в отделении неотложной помощи, ожидая врача

В Австралии пациенты психиатрической клиники ждали срочной помощи по нескольку дней из-за забастовки врачей, сообщает The Guardian.

По информации СМИ, сотрудники психиатрической клиники в Новом Южном Уэльсе остановили работу из-за недовольства условиями труда, в частности, уровнем заработной платы по сравнению с государственными больницами в других штатах, и угрожали руководству массовыми отставками. По итогам забастовки два психиатра уволились.

К утру 17 февраля из-за этой ситуации пострадали как минимум шестеро человек. Один из них, страдающий галлюцинациями, прождал приема в отделении неотложеной помощи более пяти дней. Трое других пациентов с психотическими эпизодами ждали помощи от 53 до 88 часов. Представитель больницы заявил, что она «стремится обеспечить безопасный и своевременный доступ к медицинскому обслуживанию для всех пациентов».

Аналогичная ситуация произошла в конце января в другой крупной больнице в этом же городе из-за нехватки свободных коек.

Ранее дежурный врач скролил ролики в телефоне, пока пожилая пациентка лежала рядом с приступом.