Власти Австралии планируют запретить иностранцам покупать жилье в стране

Федеральное правительство Австралии планирует ввести запрет на покупку жилой недвижимости в стране иностранными гражданами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного государственного казначея Джима Чалмерса.

«Правительство запретит иностранным инвесторам покупать готовые жилые дома как минимум на два года, а также примет жесткие меры контроля в отношении банковских операций, связанных с покупкой земельных участков иностранцами. Это делается для того, чтобы снизить цены на национальном рынке жилья», — говорится в заявлении.

Чалмерс уточнил, что запрет будет действовать с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2027 года. Казначей допустил, что мера может быть продлена, если власти Австралии посчитают это необходимым.

6 февраля правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые «представляют угрозу национальной безопасности для страны».

Ранее посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами военным психозом.