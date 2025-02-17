На Камчатке матросы танкера пропали из лодки после того, как отплыли от берега

На Камчатке пропали два матроса, которые два дня назад прибыли к селу Корф, чтобы разгрузить горюче-смазочные материалы. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.

По его словам, накануне около 23:00 (14:00 мск) матросы отплыли от берега в направлении танкера на лодке. Ее можно было видеть по огням на борту, и стало заметно, что лодку сносит с курса. С берега на помощь матросам был направлен буксир. Когда он добрался до лодки, матросов там не было, при этом огни горели, а она была заведена. Три спасжилета находились на борту.

Лебедев сообщил, что на поиск пропавших в прибрежной зоне направили группу из 14 человек. В их распоржении семь единиц техники. Из-за метели, которая ограничила видимость, поисковую операцию пришлось прервать.

В прошлом декабре на мысе Виндис на Сахалине полицейские спасли туристов, которые не смогли преодолеть переправу на машине во время шторма. Четверо туристов отправились на мыс Виндис, на обратном пути поднялся сильный ветер. Мужчины решили на авто переправиться через реку Горбуша. Одна из машин зацепилась за камень и увязла в песке. Из-за воды, попавшей под капот, генератор вышел из строя. Водитель и пассажир пересели в другой автомобиль и продолжили путь, но вскоре и второй транспорт застрял. Кроме этого, пропала телефонная связь, а погодные условия ухудшались. Обеспокоенные родственники путешественников обратились в экстренные службы.

Ранее три альпиниста пропали без вести на самой высокой горе Новой Зеландии.