Вэнс удивился после слов телеведущей о холокосте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети Х удивился предположению телеведущей во время интервью с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио на телеканале CBS, что свобода слова могла привести к геноциду.

В ходе интервью госсекретаря каналу ведущая попросила прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она сказала, что к холокосту привела свобода слова. В ответ Рубио заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» — написал вице-президент.

До этого речь газета The Hill написала, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он выступил «против нападок на свободу слова», шокировала Европу.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в ЕС кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

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