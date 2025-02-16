Похититель глухонемой девочки из Екатеринбурга заявил, что ничего не помнит

В Екатеринбурге мужчина, похитивший 15-летнюю глухонемую девочку, заявил, что не помнит случившегося. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

Похититель девочки утверждает, что пришел в сознание и обнаружил себя в компании несовершеннолетней на трассе. Что произошло до этого, он не помнит и не может объяснить, рассказал источник.

После этого он вместе с девочкой добрался до своего дома, однако несовершеннолетнюю не пустила супруга. Утром шокированная школьница зашла в аптеку, и фармацевт вызвала полицию.

Инцидент произошел 14 февраля. Отец заехал в магазин и на несколько минут ушел, оставив глухонемую дочь в машине. Позже выяснилось, что к автомобилю подошел мужчина старше 50 лет, он выпустил ребенка из машины. Девочка хотела пойти в магазин, но незнакомец взял ее за руку и увел. Позже стало известно, что похититель находился в неадекватном состоянии.

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