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Задержан рейс из России в Египет

Транспортная прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейса из Калининграда
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Следователи проверяют ситуацию с задержкой рейса из Калининграда в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что вылет рейса задержан из-за неблагоприятных метеоусловий, а прибывшие в аэропорт Храброво заблаговременно 216 пассажиров получили напитки и горячее питание. Сейчас вновь открыта регистрация для вылета в пункт назначения, поскольку задержавшийся борт прибыл.

До этого сообщалось, что египетский пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Польше на пути из Египта в Россию и провел там более 10 часов из-за невозможности совершить посадку в Калининграде. В Польше застрявшие российские туристы жаловались на невозможность сходить в туалет и отсутствие еды и воды — все время ожидания они находились в салоне самолета.

После стабилизации ситуации самолет вылетел в Храброво и приземлился в 12:45 мск.

Ранее в семи аэропортах России временно ввели ограничения.

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