В Чечне трем пожарным пришлось спасать щенка из бетонного плена

В Грозном во дворе частного дома щенок застрял между бетонными плитами. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, услышав жалобный писк животного, прохожие пытались сами безуспешно вытащить собаку. В итоге вмешаться пришлось пожарным МЧС: три сотрудника ведомства подрезали часть бетонной конструкции и освободили щенка.

В начале января в Москве котенок провалился в вентиляцию и просидел там почти неделю. К столичным спасателям обратились жильцы одной из квартир на Осеннем бульваре. Они рассказали, что почти неделю слышат мяуканье из-за стены. Сначала они подумали, что звуки издает соседский кот. Но через несколько дней, когда они вернулись из поездки домой, они усомнились в этой версии — мяуканье по-прежнему продолжалось — и вызвали спасателей. С разрешения хозяина квартиры спасатели демонтировали розетки, в образовавшееся отверстие опустили гибкую камеру и на глубине 4,5 метра увидели источник звука.

Ранее в Уфе стену квартиры сломали перфоратором ради спасения кота Кузи.