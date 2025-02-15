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В парламенте Крыма выступили за отказ от «копирования» заграничных веяний

Константинов призвал исключить копирование других стран в облике городов в РФ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов призвал отказаться от «копирования» заграничных веяний при создании обликов российских городов. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал законодатель, граждане РФ должны восстановить свою идентичность, чтобы стать сильнее.

«Нам нужно <...> вернуться <...> к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье», — подчеркнул Константинов.

По его мнению, заграничные веяния не несут ничего полезного для РФ. В связи с этим он предложил перестать «копировать» другие страны, в том числе в процессе строительства городов.

Также парламентарий обратил внимание, что власти Крыма уже начали бороться с повсеместным использованием англицизмов.

28 декабря 2024 года пресс-служба крымского парламента в официальном Telegram-канале сообщила, что в республике заменят все рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице. С этой целью была создана специальная рабочая группа, в которую вошли законодатели и представители профильных министерств.

Ранее депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о защите русского языка.

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