UPI: в США олень провалился под лед и был спасен пожарными

Пожарные в США спасли оленя, провалившегося под лед, пишет UPI.

В Нью-Йорке группа спасателей животных провела операцию по спасению оленя, который забрел на замерзшую реку и провалился под лед. Фрэнк Флоридия и Райаном Гилмартин, прибывшие на место, отметили, что тонкий ледяной покров на воде стал серьезным препятствием для них.

«Пока мы продвигались, лед был толстым. Но вокруг оленя он был достаточно тонким, чтобы мы могли уверенно стоять на ногах», — отметили они.

Несмотря на все трудности, задача была выполнена. После этого оленя отправили в Центр спасения диких животных для осмотра. По словам представителей центра, животное чувствует себя хорошо и через несколько дней будет выпущено обратно в дикую природу.

«Это потрясающее чувство. Видеть, как олень стоит на ногах, зная, что у него есть шанс прожить эту жизнь», — добавил Фрэнк.

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