Военный корреспондент Дмитрий Стешин обвинил Киев в организации провокации, целью которой стала атака на Чернобыльскую АЭС. Об этом он заявил в статье, опубликованной в «Комсомольской правде».

Он утверждает, что планы украинской стороны не увенчались успехом, и, по его мнению, даже администрация США оценила ситуацию как провокацию, предпочтя публичное молчание, чтобы избежать компрометации.

Стешин называет выбор Чернобыля в качестве цели особо циничным, подчеркивая, что катастрофа на станции остается травмирующим событием для Европы и символом, используемым Западом для критики советского прошлого.

Автор статьи настаивает на том, что Чернобыль служит мощным историческим раздражителем для западных стран, напоминая им о событиях, которые они интерпретируют как преступления советского режима.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.