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Кассирша петербургского магазина украла у пенсионерки кошелек и кулон

78.ru: в Петербурге у пенсионерки в магазине украли кошелек и кулон
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Максим Блинов/РИА Новости

В Петербурге кассиршу продуктового магазина заподозрили в хищении имущества у пенсионерки. Об этом сообщает телеканал.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине, расположенном на улице Жуковского. По словам пожилой женщины, кто-то похитил у нее кошелек и кулон с драгоценным камнем. Обнаружив пропажу, она обратилась за помощью в правоохранительные органы 12 февраля.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту случившегося. По подозрению в краже материальных ценностей задержали кассиршу торговой точки, где все случилось.

До этого двое россиян вывезли подростка в лес и угрожали ему шуруповертом из-за выдуманной кражи. В отношении подозреваемых было возбуждено дело.

Ранее стало известно, что серийного вора, укравшего более ста пачек сыра, будут судить в Карелии.

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