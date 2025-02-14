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Москвичам рассказали, когда произойдет пик похолодания

«Фобос»: пик похолодания в Москве придется на 17 февраля
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justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM

Пик похолодания в Москве придется на понедельник, 17 февраля, когда температура воздуха опустится до -15°С. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Как отметили в центре погоды, небольшие снегопады, которые были зафиксированы на Русской равнине, сопровождают поток арктического воздуха.

«В результате к воскресенью (16 февраля. — «Газета.Ru») дневная температура в средней полосе и на Северо-Западе понизится до −5°С…−10°С, а самая холодная погода ожидается на северо-востоке региона, где не выше −15°С…−20°С», — говорится в сообщении.

В «Фобос» добавили, что снежный покров продолжит восстанавливаться и к понедельнику его высота будет фиксироваться на уровне от трех до шести сантиметров.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что более чем в десяти регионах России на этой неделе прогнозируется опасная погода. Так, на Урале ожидаются температурные скачки, тогда как в Коми и Ненецком автономном округе прогнозируются ветер со скоростью 15-20 м/с и снег.

Ранее синоптик рассказал, на какие регионы обрушатся 20-градусные морозы.

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