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Россиянам объяснили, кто имеет право на просмотр записей с видеокамер в подъездах

Роскачество: просмотр записей с видеокамер в подъездах зависит от их установки
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Depositphotos

Право просмотра записей с камер видеонаблюдения в подъездах зависит от того, по чьей инициативе они были установлены. Если это решение приняли жильцы, то техника считается их собственностью и относится к общедомовому имуществу, пояснили RT в Роскачестве.

Когда камеры устанавливаются не жильцами, то они становятся собственностью управляющей компании — в этом случае жильцы не могут сами распоряжаться и просматривать записи.

Есть и третий вариант, когда камеры являются собственностью города. В этом случае для просмотра записей необходимо привлекать правоохранителей, которые будут направлять в администрацию соответствующий запрос.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что ни один жилец дома не может самовольно принять решение и установить камеру видеонаблюдения. А на просмотр записей в любом случае должна быть объективная причина, например, если человек пострадал в результате нападения либо был причинен вред его имуществу — автомобилю или другой собственности. В этом случае можно потребовать предоставить записи и просмотреть их совместно с представителем правопорядка. Поэтому попросить видео из интереса или любопытства нельзя.

В МВД РФ до этого жителям приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей напомнили, что им не следует пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости, так как украинские войска используют записи с них для сбора информации. В ведомстве подчеркнули, что противник массово выявляет IP-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи камер видеонаблюдения.

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