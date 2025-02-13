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В Германии арестовали пассажира поезда, кричавшего «Хайль Гитлер»

В Германии арестовали мужчину, который выкрикнул в поезде нацистское приветствие
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

В Германии мужчину задержали за озвученное на публике нацистское приветствие, сообщает Bild.

По информации таблоида, инцидент произошел 12 февраля в региональном поезде, который отправился с вокзала в Гамбурге. Около 22:42 43-летний мужчина привлек к себе внимание громким и агрессивным поведением по отношению к пассажирам. Он неоднократно и громко выкрикивал «Хайль Гитлер».

На станции Ральштедт в вагон зашли правоохранители и задержали подозреваемого после того, как несколько свидетелей подтвердили факт произошедшего. У хулигана наблюдались признаки алкогольного опьянения, но он отказался подышать в алкотестер.

Возбуждено уголовное дело, немца обвинили в использовании атрибутов запрещенных организаций. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее жителя Красноярского края посадили на два года за катер, украшенный свастиками.

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