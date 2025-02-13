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В Крыму завели уголовное дело против врачей роддома, обвиненных в халатности

В Симферополе завели дело на врачей роддома, травмировавших рожениц и младенцев
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Shutterstock

В Крыму завели уголовное дело о нанесении травм младенцам и их матерям из-за неосторожных действий врачей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

В социальных сетях распространилось заявление крымчанки о том, что ее ребенок родился с травмами и стал инвалидом из-за врачей роддома №2 в Симферополе. По данным Telegram-канала Baza, еще 12 рожениц обвинили врачей этого роддома в халатности.

В СК заявили, что расследуют уголовное дело по факту причинения врачами роддома телесных повреждений младенцу при выполнении ими экстренного родоразрешения. В ведомстве подтвердили, что в этой клинике было несколько случаев причинения вреда роженицам, проживающим на полуострове. Они пострадали от действий врачей и медработников в результате применения запрещенных методов извлечения ребенка. В рамках уголовного дела следователям поручено немедленно найти всех пострадавших, допросить их в качестве потерпевших и совместно с министром здравоохранения Крыма в кратчайшие сроки организовать для них личный прием для оказания всесторонней помощи.

Ранее сообщалось, что в российском роддоме роженице по ошибке ввели неправильный препарат.

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