Ребенок съел лекарства из домашней аптечки и попал в больницу

В Ульяновске ребенок отравился лекарствами, которые нашел в домашней аптечке. Об этом во «ВКонтакте» сообщает региональный Минздрав.
Инцидент произошел, когда взрослые оставили медицинские препараты в доступном для ребенка месте. Малолетний употребил их и получил отравление.
Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Подробной информации о его состоянии не поступало.
В министерстве напомнили, что дети от одного до пяти лет часто принимают лекарства за конфеты. Важно не только прятать медикаменты, но и объяснять их опасность.
До этого мальчик попал в больницу с ожогами, выпив «лимонад» из найденной во дворе бутылки. У него диагностировали токсическое отравление, ожоги желудка, гортани и губ. Предположительно, в бутылке была щелочь.
Ранее двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома.