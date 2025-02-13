Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок съел лекарства из домашней аптечки и попал в больницу

В Ульяновске ребенок попал в больницу, съев лекарства из домашней аптечки
close
Depositphotos

В Ульяновске ребенок отравился лекарствами, которые нашел в домашней аптечке. Об этом во «ВКонтакте» сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел, когда взрослые оставили медицинские препараты в доступном для ребенка месте. Малолетний употребил их и получил отравление.

Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Подробной информации о его состоянии не поступало.

В министерстве напомнили, что дети от одного до пяти лет часто принимают лекарства за конфеты. Важно не только прятать медикаменты, но и объяснять их опасность.

До этого мальчик попал в больницу с ожогами, выпив «лимонад» из найденной во дворе бутылки. У него диагностировали токсическое отравление, ожоги желудка, гортани и губ. Предположительно, в бутылке была щелочь.

Ранее двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами