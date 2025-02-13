Ребенок съел лекарства из домашней аптечки и попал в больницу

В Ульяновске ребенок попал в больницу, съев лекарства из домашней аптечки

В Ульяновске ребенок отравился лекарствами, которые нашел в домашней аптечке. Об этом во «ВКонтакте» сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел, когда взрослые оставили медицинские препараты в доступном для ребенка месте. Малолетний употребил их и получил отравление.

Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Подробной информации о его состоянии не поступало.

В министерстве напомнили, что дети от одного до пяти лет часто принимают лекарства за конфеты. Важно не только прятать медикаменты, но и объяснять их опасность.

До этого мальчик попал в больницу с ожогами, выпив «лимонад» из найденной во дворе бутылки. У него диагностировали токсическое отравление, ожоги желудка, гортани и губ. Предположительно, в бутылке была щелочь.

Ранее двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома.