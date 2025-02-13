Экс-глава МИД Таджикистана сядет на 27 лет за попытку устроить госпереворот

В Верховном суде Таджикистана подтвердили, что экс-министр иностранных дел республики Хамрохон Зарифи сядет на 27 лет за попытку устроить государственный переворот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Верховного суда Шавката Лутфуллозоду.

По его словам, сроки также получили глава Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода (27 лет), экс-заместитель главы Демпартии Ахмадшох Комилзода (18 лет), заместитель главы Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов (18 лет). Племянница Хакимова журналистка Рухшона Хакимова получила восемь лет.

Кроме того, 18 лет тюрьмы получил экс-председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров. Столько же — бывший сотрудник органов безопасности Нурамин Ганизода. А экс-сотрудник МИД Абдулфайз Атои сядет на 17 лет.

Зарифи в 1995–1996 годах занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Таджикистана, в 1996–2002 годах был постоянным представителем страны при ОБСЕ и структурах ООН в Вене, в 2002–2006 годах работал послом Таджикистана в США. С 2006 по 2013 год возглавлял МИД Таджикистана.

Следствие по делу о госперевороте шло как минимум с лета прошлого года, когда был арестован Саидджафар Усмонзода. Тогда же возбудили дело о насильственном захвате власти.

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