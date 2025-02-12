Семья организовала нарколабораторию и продавала криминальный продукт под видом спортпита

В Ростове-на-Дону семья организовала подпольную нарколабораторию и торговала криминальным продуктом под видом спортпита. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Члены одного семейства, мужчины в возрасте 32 и 56 лет и женщина в возрасте 30 лет, организовали нарколабораторию в квартире дома на проспекте Стачки. Произведенный нелегальный товар они продавали под видом спортивного питания и биологически активных добавок к пище. Злоумышленники сбывали вещества не только в России, но и за границу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Расследование продолжается, детали и обстоятельства деятельности преступников устанавливаются.

Ранее хозяина гаражной нарколаборатории поймали в Петербурге.