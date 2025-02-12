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Туляк во время ссоры избил свою сожительницу поленом

В Тульской области мужчина избил сожительницу поленом
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Global Look Press

В Богородицком районе Тульской области местный житель разбил сожительнице голову поленом, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 9 февраля нетрезвый мужчина поссорился со своей гражданской супругой. В ходе конфликта он схватил полено и несколько раз ударил им женщину по голове, спасти пострадавшую не удалось.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее россиянка заступилась за подругу и ударила ножом знакомого.

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