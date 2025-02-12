Женщина обнаружила у себя аллергию на любимые продукты после пятой беременности

Daily Mail: после 5-й беременности у американки появилась сильная аллергия на ее любимую еду

Американка обнаружила у себя аллергию на любимые продукты после пятых родов, пишет Daily Star.

Лиза Невилл, 46-летняя жительница Лос-Анджелеса, никогда не подозревала, что рождение пятого ребенка станет началом серьезных изменений в ее жизни. Вскоре после родов женщина столкнулась с неожиданной и опасной аллергической реакцией, которая навсегда изменила ее отношение к еде.

Все началось с карамельного яблока, которое Лиза съела на Хэллоуин. Через несколько минут после того, как она полакомилась любимым десертом, у нее началось сильное головокружение, сжатие в груди и затрудненное дыхание.

«Я подумала, что это приступ астмы, но потом поняла, что это что-то другое, потому что у меня начался зуд во рту», — вспоминает Лиза.

Быстро сориентировавшись, женщина приняла антигистаминный препарат, который обычно давала своим детям. Симптомы временно утихли, но через несколько дней ситуация повторилась, когда Лиза выпила яблочный сок. На этот раз у нее начался отек горла, что едва не привело к удушью.

Однако настоящий шок наступил, когда Лиза приготовила любимое блюдо — спагетти. После ужина у нее появились проблемы с дыханием, отек и крупные рубцы на руках.

«Я поняла, что что-то идёт не так, и это пугает», — говорит она.

Обратившись к аллергологу, Невилл узнала, что у нее развилась аллергия на яблоки, помидоры и клубнику. Врачи объяснили, что ее иммунная система начала ошибочно воспринимать белки в этих продуктах как угрозу, что привело к тяжелым реакциям.

С тех пор Лиза живет в постоянном страхе случайно съесть что-то, что вызовет анафилактический шок. По словам врачей, такие случаи нередки. Доктор Хосе Коста объясняет, что беременность может вызывать изменения в иммунной системе, что иногда приводит к развитию новых аллергий.

«Организм начинает вырабатывать больше Th2-клеток, что повышает чувствительность к аллергенам», — прокомментировал специалист.

Хотя у некоторых женщин аллергия проходит после родов, у Лизы она осталась навсегда. Тесты показали, что ее организм ошибочно принимает белки в яблоках и клубнике за пыльцу березы, на которую у нее также сильная аллергия.

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