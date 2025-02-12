Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карачаево-Черкесии полицейского обвиняют в случайном выстреле коллеге в голову

Mash: в Карачаево-Черкесии напарник случайно выстрелил полицейскому в голову
close
Shutterstock

В Карачаево-Черкесии полицейский пострадал после выстрела из табельного оружия, его не спасли. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, на место медиков вызвал напарник мужчины. Он рассказал, что полицейский крутил в руке пистолет и случайно выстрелил в голову, спасти его не удалось.

Однако позже следователи выяснили, что напарник не поставил оружие на предохранитель и стал крутить его на пальце. В какой-то момент пистолет выстрелил в голову пострадавшему. Мужчина якобы во всем признался.

До этого в Петербурге подобным образом пострадал 16-летний подросток. Находясь на автомойке, он случайно выстрелил себе в живот из пневматического пистолета.

Его направили в детскую больницу с пулевым ранением брюшной стенки в среднетяжелом состоянии. Молодого человека оставили в стационаре. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Воронежской области ребенок случайно ранил себя из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами