В Карачаево-Черкесии полицейского обвиняют в случайном выстреле коллеге в голову

В Карачаево-Черкесии полицейский пострадал после выстрела из табельного оружия, его не спасли. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, на место медиков вызвал напарник мужчины. Он рассказал, что полицейский крутил в руке пистолет и случайно выстрелил в голову, спасти его не удалось.

Однако позже следователи выяснили, что напарник не поставил оружие на предохранитель и стал крутить его на пальце. В какой-то момент пистолет выстрелил в голову пострадавшему. Мужчина якобы во всем признался.

До этого в Петербурге подобным образом пострадал 16-летний подросток. Находясь на автомойке, он случайно выстрелил себе в живот из пневматического пистолета.

Его направили в детскую больницу с пулевым ранением брюшной стенки в среднетяжелом состоянии. Молодого человека оставили в стационаре. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Воронежской области ребенок случайно ранил себя из пневматики.