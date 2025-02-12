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В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект амнистии в связи с 80-летием Победы
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно проекту, нужно освободить от наказания впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Это может коснуться осужденных на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также осужденных условно.

Амнистия также может затронуть участников боев по защите Отечества, тружеников тыла и участников локальных войн и вооруженных конфликтов с участием Вооруженных сил СССР и России.

Помимо этого, парламентарии предложили освободить от наказания награжденных госнаградами СССР и РФ, несовершеннолетних, женщин и одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, беременных, мужчин старше 65 и женщин старше 60 лет, а также инвалидов I и II групп.

Авторы проекта отметили необходимость амнистии «историческими традициями российской государственности и стремлением укрепить авторитет госвласти». Депутаты предлагают применить амнистию к широкому кругу лиц, беря за основу социально-возрастной критерий и необходимость смягчения участи осужденных, которые рисковали собой для защиты Родины.

Ранее Госдума одобрила поправку о запрете УДО для террористов с пожизненным.

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