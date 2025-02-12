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Подмосковные спортсмены заработали 4 медали на Кубке России по тяжелой атлетике

Женская сборная Подмосковья стала второй на Кубке России по тяжелой атлетике
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Depositphotos

Спортсмены из Подмосковья заработали 4 медали на Кубке России по тяжелой атлетике, а женская сборная заняла второе общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Бронзовую медаль в категории 102 кг взял спортсмен из Люберец Максим Могучев. Первое и второе места заняли спортсмены из Кемеровской области и Санкт-Петербурга.

Также Евгения Гусева, Александра Фурдик и Яна Кондрашова взяли серебро в своих весовых категориях.

Всего в турнире принимали участие более 300 атлетов из 52 регионов страны. Около 180 мужчин и 150 женщин вели борьбу за медали в десяти весовых категориях.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходил с 3 по 10 февраля 2025 года в Екатеринбурге (Свердловская область). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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