Спасатели эвакуировали 109 человек с отколовшейся льдины в Сахалинской области

Сотрудники экстренных служб эвакуировали более 100 рыбаков, находившихся на дрейфующей в акватории Охотского моря льдине. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области в официальном Telegram-канале.

«109 рыбаков спасены в Охотском море», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что 44 человека были эвакуированы с помощью вертолета Ми-8. Еще 65 граждан доставили на берег с помощью различных плавучих средств.

Публикация дополнена кадрами с места событий. На них видно, как группа рыбаков поднимается на борт вертолета и располагается на своих местах.

12 февраля от села Мальки до устья реки Долинка в Сахалинской области образовалась 10-метровая трещина во льду. После этого отколовшаяся льдина, на которой находились порядка 300 рыбаков, отправилась в дрейф по Охотском морю.

На этом фоне в регионе были организованы мероприятия по спасению людей. Как рассказали в МЧС РФ, на место происшествия направились как минимум шесть сотрудников экстренных служб и вертолет Ми-8. Позже стало известно, что для эвакуации граждан специалисты также задействовали воздушную подушку «Хивус».

Ранее в Санкт-Петербурге с отколовшейся льдины спасли 40 человек.