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В США предъявили обвинения двум россиянам за использование программы-вымогателя

Минюст США предъявил обвинения двум россиянам, руководившим хакерской группой
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения гражданам России Роману Бережному и Егору Глебову, которые, предположительно, руководили киберпреступной группой, применявшей программу-вымогателя Phobos. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно судебным документам, Бережной, Глебов и другие управляли дочерней организацией, занимающейся разработкой программ-вымогателей, в том числе под названиями 8Base и Affiliate 2803, которая наносила вред государственным и частным организациям посредством внедрения программы-вымогателя Phobos», — говорится в сообщении.

По информации министерства, действия группы нанесли ущерб более 1 тысячи организаций по всему миру. Также хакеры получили более $16 млн в качестве выкупа. Бережной и Глебов были арестованы на этой неделе, отметили в ведомстве.

В минфине отметили, что россиянам предъявили обвинение по 11 пунктам. Среди них: сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, совершение компьютерного мошенничества и злоупотребления, причинение умышленного ущерба защищенным компьютерам и так далее. Гражданам РФ грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.

В ноябре прошлого года министерство юстиции США обвинило 42-летнего гражданина России Евгения Птицына в координации продажи, распространения и эксплуатации программы-вымогателя Phobos. Мужчина впервые предстал перед окружным судом по округу Мэриленд после экстрадиции из Южной Кореи.

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