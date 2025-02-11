В порту Усть-Луга завершают подготовку к перекачке мазута с поврежденного танкера Koala

В порту Усть-Луга завершаются подготовительные работы по перекачке мазута и восстановлению плавучести поврежденного танкера Koala. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в порт доставили насосы нужного класса и мощности. До этого стало известно, что на борту танкера Koala находится около 130 тысяч тонн мазута.

В Минтрансе РФ заявили, что в настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки мазута из иностранного танкера Koala. В порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Специалисты разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом, поскольку выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

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