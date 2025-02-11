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В Томской области задержали иностранца с документом выдуманного ведомства и наркотиками

Иностранец с липовым документом и наркотиками попался томским полицейским

В Томской области полиция задержала иностранца с удостоверением несуществующей организации «‎ФССБ» и наркотиками. Об этом сообщает МВД Томской области в официальном Telegram-канале.

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, когда он оборудовал тайник с запрещенными веществами. На месте происшествия и в автомобиле иностранца сотрудники МВД региона нашли 20 свертков с наркотиками. Еще одну партию нашли в жилье задержанного.

Кроме того, он заявил полицейским, что у него есть удостоверение сотрудника несуществующей организации. Мужчина получил его, как сам и признался, по объявлению в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 («‎Производство и сбыт наркотических средств»).

До этого сообщалось, что мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок на 9 млн рублей. По версии следствия, иностранец, находясь на территории России, вступил в ОПГ, которая состояла из организатора и исполнителей в рамках мошеннической схемы. Аферисты знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их, что испытывают к ним романтические чувства. Затем они сообщали, что направили им подарки и планируют приехать для знакомства. После этого преступники вытягивали из жертв деньги под предлогом оплаты госпошлины, таможенных сборов, оплаты проезда и так далее.

Ранее в Якутии задержали членов ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков.

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