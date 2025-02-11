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Подозреваемым в нападении на сотрудника МВД в Дербенте избрана мера пресечения

СК: суд заключил под стражу подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте
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Суд заключил под стражу трех подозреваемых в посягательстве на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела министерства внутренних дел России по Дербенту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по республике Дагестан.

Отмечается, что мера пресечения избрана по прошению следствия.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»; «Хищение огнестрельного оружия с применением насилия...».

В Дербенте в ночь на 9 февраля трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Его повалили на землю и начали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и выстрелил в сотрудника МВД не менее восьми раз. После этого все трое скрылись с места на черном Cadillac. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое. Одним из подозреваемых оказался сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о состоянии полицейского, в которого стреляли в Дагестане.

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