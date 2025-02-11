Депутат Романов проверил ход реконструкции мемориала «Журавли» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло выездное межведомственное совещание на тему реконструкции Невского мемориала «Журавли» и создания на нем «Вечного огня». Его провел депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов, сообщается в Telegram-канале парламентария.

Романов напомнил, что в 2021 году по предложению Совета ветеранов Невского района и жителей блокадного Ленинграда он обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой дать поручение о реконструкции этого воинского мемориала, а также создания там мемориала «Вечный огонь».

Он отметил, что по разным оценкам там похоронены около 50 тыс. воинов-защитников и жителей блокадного Ленинграда. По его словам, губернатор поддержал инициативу.

«Работы будут проходить в два этапа. К 80-летию Великой Победы обновят памятную стелу, фигуру девушки и птиц, появится подсветка. Специалисты также поменяют плитку и вазоны, отреставрируют надмогильные плиты. Вечный огонь также вспыхнет ко Дню Великой Победы», — сказал он.

Романов уточнил, что завершить работы планируется до 30 апреля. При этом остальные работы по реставрации завершат до конца этого года — после праздничных мероприятий.

«Журавли» — один из самых пронзительных, самых трогательных, самых народных мемориалов в нашем городе. Сюда приходят потомки тех, кто лежит в этой земле. Потому очень тяжело было видеть, как мемориал ветшает, как в упадок приходит плитка, гранитные ступени, как тускнеет бронза скульптур», — отметил депутат.

Он считает важным, что городские власти занимаются реставрацией всех мемориалов, вне зависимости от их ранга.

«Важно, что ветераны были услышаны. Мы помним строки «Никто не забыт и ничто не забыто». Они относятся и к памятникам – каждый мемориал будет приведен в порядок. Ответственное содержание стел и обелисков, посвященных подвигу города-героя Ленинграда и Великой Победе, – наш долг, и мы держим этот вопрос на особом контроле», — заключил он.