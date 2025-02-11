Сибиряк избил, связал бывшую жену и удерживал ее в квартире

В Новосибирске задержали мужчину, который жестоко избил и связал бывшую жену

В Новосибирске задержали местного жителя, который избил бывшую супругу и незаконно удерживал ее в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 9 февраля в одном из домов на проспекте Дзержинского. В правоохранительные органы обратились жильцы, которые заявили, что обеспокоены словесной перебранкой соседей и шумом в их квартире. На место ЧП выехал наряд полиции.

«Прибывшие по адресу полицейские установили, что ранее судимый 53-летний житель Октябрьского района Новосибирска удерживает свою бывшую жену, связал ее руки и ноги клейкой лентой, а также нанес множественные удары по потерпевшей», — рассказали в пресс-службе.

Агрессора задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Потерпевшую на скорой увезли в местную больницу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, избившего возлюбленного бывшей жены.