В Подмосковье спасли истощенного мужчину, который 20 лет неправильно лечил язву желудка

В Люберецкой больнице оказали помощь мужчине, который в течение 20 лет пытался вылечить язву желудка и похудел до 45 кг. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

39-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области желудка и непроходимость пищи. Выяснилось, что он в течение 20 лет безуспешно лечил язвенную болезнь таблетками и диетами, но откладывал необходимую ему операцию. Мужчина похудел до 45 кг и страдал от истощения. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Язвенный процесс был сильно запущен. В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки. В результате операции мы выполнили это, удалили две трети желудка, поврежденного язвенной болезнью, а затем восстановили непрерывность пищеварительного тракта», — рассказал заведующий хирургическим отделением стационара № 1 Люберецкой областной больницы Олег Голяков.

Спустя двое суток пациент начал самостоятельно принимать пищу. Медики считают, что за полгода он сможет набрать нормальный вес и вернуться к полноценной жизни.

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