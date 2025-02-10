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«Военный прокурор» выманил у пенсионерки 3 млн рублей

В Петербурге пенсионерка лишилась накоплений, поверив в уголовное дело
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Калининского района Петербурга осталась без денег, поверив звонку из «военной прокуратуры». Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 84-летняя петербурженка. Пенсионерка сообщила, что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником военной прокуратуры.

Аферист запугал пенсионерку, сообщив, что в ее отношении проводится доследственная проверка по факту финансирования Вооруженных сил Украины. Лжесиловик предложил «задекларировать» все денежные средства, находящиеся у нее дома. Наличные нужно было передать курьеру, что женщина и сделала, отдав мошенникам 3 млн рублей.

Посыльный преступников попал на записи камер видеонаблюдения, полиция разыскивает пожилого мужчину, который забрал у потерпевшей деньги. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что балетмейстер Мариинского театра стала жертвой мошенников. Неизвестные убедили ее, что ее деньгами могут завладеть аферисты и предложили способ «спасти» накопления. В результате пострадавшая отдала деньги курьеру. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее пенсионерка отдала аферистам свыше 1 млн рублей, чтобы «предотвратить преступление».

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