Умер заслуженный врач России Борис Гиберт

В возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой мужчина проработал более 30 лет, на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Неимоверная работоспособность, безграничная любовь к своему делу, множество научных трудов, тысячи уникальных операций и спасенных жизней», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Гиберт пошел в медицину по стопам отца, который всю жизнь занимался хирургией. При жизни заслуженный врач говорил, что его профессия не для слабых людей.

В публикации отмечается, что мужчина обладал особой техникой, которую высоко оценивали как российские, так и зарубежные специалисты. За время своей карьеры Гиберт провел не одну тысячу сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.

Около 30 лет своей трудовой деятельности Борис Корнеевич посвятил ГБУЗ ТО «ОКБ №1». В период с 2001 по 2002 год он занимал пост главного врача, впоследствии четверть века возглавлял Хирургическую службу. В 2023 году он оставил руководящую должность и помогал коллегам в качестве научного консультанта.

Ранее умер известный хирург-онколог Михаил Давыдов.