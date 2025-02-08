Усманов выиграл суд против немецкого издания

Суд встал на сторону Усманова в деле против немецкого издания Tagesspiegel

Гамбургский земельный суд удовлетворил иск Алишера Усманова к газете Tagesspiegel, запретив ей распространять не соответствующие действительности сведения о бизнесмене. Как сообщил ТАСС представитель Усманова, эти сведения были использованы как основание для санкций ЕС и фигурировали в немецком расследовании в отношении россиянина.

Несмотря на удаление статьи после получения претензии от адвоката Усманова, газета отказалась гарантировать прекращение распространения подобной информации, что и побудило бизнесмена обратиться в суд. Суд вынес решение в пользу Усманова в заочном порядке, подтвердив неправомерность утверждений Tagesspiegel.

В частности, судом запрещено распространять информацию о нечестном приобретении Усмановым активов, а также публиковать неподтвержденные данные о якобы принадлежащих ему недвижимости на Тегернзее и яхте «Дильбар».

Более того, суд признал нарушением права на личную жизнь утверждения о многолетнем проживании бизнесмена в Роттах-Эгерн.

Усманов неоднократно заявлял о законности приобретения активов на конкурентной основе, без участия в приватизации государственной собственности.

В прошлом году земельный гамбургский суд признал клеветой прозвучавшие в эфире немецкого телеканала ARD заявления о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже.

Ранее миллиардер Леон Блэк выиграл дело о клевете у обвинившей его в изнасиловании российской модели.