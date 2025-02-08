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МИД РФ надеется на помощь Британии в деле нападения на российскую журналистку

МИД России направил посольству Великобритании ноту по инциденту с журналисткой
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в аэропорту Внуково, где британский дипломат грубо обошелся с российской журналисткой после того, как та задала ему неудобные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство направило британской дипмиссии в Москве ноту, в которой выражается надежда на содействие со стороны посольства в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения.

МИД требует от британского посольства оперативного и полного реагирования на запросы правоохранительных органов и недопустимости уклонения от участия в следственных действиях.

Захарова подчеркнула, что поведение некоторых западных дипломатов по отношению к российским журналистам не только нарушает дипломатический этикет, но и противоречит высокому статусу представителя иностранного государства.

Накануне в Москве было заведено уголовное дело после обращения внештатного журналиста, которая пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов, прибывших в Россию.

23 октября прошлого года заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российского журналиста в аэропорту Внуково. На кадрах видно, что дипломат вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую сотрудницу СМИ, которая хотела задать дипломату вопрос. Позже Додд отдал документ журналисту обратно.

Ранее Том Додд попал в больницу в Москве.

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