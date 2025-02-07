В России отметили 11-ю годовщину Олимпийских игр в Сочи

В День зимних видов спорта исполнилось 11 лет с начала Олимпиады в Сочи

В России 7 февраля 2025 года, в День зимних видов спорта, отмечается 11-я годовщина Олимпийских игр в Сочи.

Олимпийские игры в Сочи стали крупнейшим проектом в новой истории России. К началу игр в Сочи построили и реконструировали 363 объекта, 13 из которых – спортивные сооружения.

Перед играми в России создали стандарты подготовки волонтеров, а всего на Олимпийских играх работали около 30 тыс. добровольцев.

Также на Олимпиаду в Сочи было продано более 1 млн билетов, а благодаря успешной маркетинговой программе оргкомитет «Сочи 2014» заработал более $1,3 млрд, превысив показатели Олимпиады-2010 в Ванкувере в 1,5 раза.

В преддверии игр прошла самая масштабная эстафета олимпийского огня, в рамках которой 14 тыс. факелоносцев пронесли огонь через 2,9 тыс. населенных пунктов по всей России. Также эстафета, продлившаяся 123 дня, стала самой продолжительной и самой протяженной на территории одного государства (65 тыс. км).

Церемонии открытия и закрытия игр в Сочи стали одними из самых зрелищных, а спортивные олимпийские объекты до сих пор используют для проведения различных мероприятий. На базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина создали образовательный центр «Сириус».

Напомним, XXII Олимпийские зимние игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. По итогам соревнований сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, заработав 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).