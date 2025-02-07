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Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на онлайн-покупки

RT: россияне в среднем тратят 14,7 тыс. рублей в месяц на онлайн-покупки
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Depositphotos

Россияне в среднем совершают около шести интернет-покупок в месяц. Тратят они при этом порядка 14,7 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Большинство респондентов (54%) рассказали, что тратят на маркетплейсах до 10 тыс. рублей в месяц. Еще 25% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. От 20 тыс. до 30 тыс. рублей оставляет в онлайн-магазинах каждый десятый россиянин, а до 40 тыс. рублей 5%. Есть и такие, кто в месяц тратит на онлайн-покупки более 70 тыс. рублей — об этом сообщили 2% опрошенных. Самые крупные суммы на маркетплейсах оставляют жители Москвы (22,2 тыс. рублей) и Петербурга (19,9 тыс. рублей).

Что касается конкретных товаров, то 78% опрошенных покупают одежду и обувь. Также среди популярных категорий — раздел подарков, а также раздел «Красота, здоровье и спорт» (по 61%).

Треть опрошенных (34%) признались, что решаются на покупку в конце концов из-за онлайн-рекламы.

Исследование аналитиков «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» основано на опросе более 5 тыс. россиян.

До этого 42% россиян рассказали, что планируют отказаться от ненужных покупок в 2025 году. Причем основной причиной импульсивных покупок 36% респондентов назвали удобство онлайн-шопинга и привлекательность распродаж.

Россиянам ранее объяснили, почему продукты в онлайн-магазинах стоят дешевле.

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