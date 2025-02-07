Преподаватель укусил за руку подростка, который попросился в туалет

В Италии учитель укусил за руку ученика, который попросился в туалет

В Италии педагог не отпустил ученика в туалет и укусил его за руку, сообщает Today.

Инцидент произошел в 2023 году в итальянском городе Кунео. В классе между преподавателем технического института и одним из его учеников, возраст которого неизвестен, случился конфликт.

Сообщается, что юноша попытался отпроситься в туалет, но мужчина отказал ему в этом. Тогда, по словам педагога, учащийся схватил его, и мужчине пришлось укусить подростка, чтобы освободиться от хватки.

Преподаватель назвал свой поступок «бессознательной реакцией самозащиты», но был уволен. Бывший ученик обвинил его в нанесении тяжких телесных повреждений и подал иск.

«Я не собирался причинять мальчику боль, и не собирался насильно заставлять его вернуться на свое место или уйти. В любом случае, я очень сожалею о случившемся», — сказал подсудимый.

Известно, что среди материалов дела имеется видео, снятое другим учеником. Что именно видно на кадрах, не уточняется. Судебное разбирательство продлится до 22 мая.

Ранее пассажира, который пытался попасть в туалет перед взлетом, сняли с рейса вместе с женой.