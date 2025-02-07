Россиянам рассказали, как эффективно сушить белье в холодное время года

Способ, разработанный в Финляндии, поможет россиянам высушить белье зимой и избежать появления неприятного запаха и даже плесени на фоне высокой влажности и недостаточной вентиляции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Так, метод предполагает развешивание длинных вещей снаружи, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Вещи при этом не должны соприкасаться друг с другом, чтобы не замедлять процесс сушки.

«Если вещи висят перпендикулярно потоку воздуха, влага испаряется быстрее, предотвращая образование плесени», — добавили в сообщении.

Специалисты отметили, что такой способ позволит сушить белье быстрее даже в закрытых помещениях и избавит от неприятных запахов и появления грибка.

Врач Лиза Экерли из Англии до этого рассказала, как правильно стирать нижнее белье, чтобы на нем не оставалось бактерий. По ее словам, если стиральная машина не настроена на определенную температуру, микробы будут прилипать к нижнему белью, оставляя его не совсем свежим после стирки. Врач также посоветовала не класть белье вместе с полотенцами, если стирка происходит при низкой температуре, так как в таком случае микробы могут «перескочить» с места на место.

Ранее врач рассказала, как часто нужно стирать детские игрушки.