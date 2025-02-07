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«Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Нячанг с 22 марта

Россияне смогут отправиться прямым рейсом из Москвы в Нячанг
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ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» с 22 марта начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточнили в «Аэрофлоте», это направление будет открыто впервые в истории авиакомпании. Билеты уже доступны для покупки.

«Курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается идеальным местом как для любителей активного отдыха, так и для спокойного уединения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Вылет из Москвы предусмотрен по четвергам и субботам, обратный рейс — по пятницам и воскресеньям. Подробное расписание можно найти на официальном сайте авиакомпании.

Открытие маршрута в Нячанг станет вторым направлением во Вьетнам из Москвы для «Аэрофлота». Ранее, 31 января 2024 года, авиакомпания возобновила полеты в Хошимин, куда за прошедший год было перевезено более 73 тыс. пассажиров.

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