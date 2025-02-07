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В Курске заметили солнечный столб

В небе над проспектом Победы в Курске появился солнечный столб
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Telegram-канал Курская область

В небе над проспектом Победы в Курске появился солнечный столб. Фотографию Елены Карманцевой опубликовал региональный Telegram-канал «Курская область».

Солнечные столбы появляются в морозную солнечную погоду. Сейчас температура воздуха в Курской области колеблется в диапазоне от -10°C до - 5°C.

Световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света. Причиной его появления является отражение света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов в воздухе.

Если солнце находится на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него, то столб может появиться при наличии плоских снежинок в воздухе, а если на высоте 20 градусов над горизонтом — столбовидных.

4 января такое явление можно было наблюдать в небе над Москвой.

Ранее жители Петербурга заметили солнечный столб над проспектом Непокорных.

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