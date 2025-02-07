Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили, смогут ли школьники поступить в вуз без репетитора

«КП»: 53% россиян считают, что школьники не поступят в вуз без репетитора
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Более половины (53%) россиян считают, что школьники не смогут сдать ЕГЭ и поступить в вузы без помощи репетитора, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тысячи человек.

41% из них напомнили, что в последнее время поступить в вузы становится сложнее из-за высокой конкуренции, поэтому школьникам нужны как высокие баллы по ЕГЭ, так и, например, результаты предметных олимпиад. Поэтому помощь репетиторов им необходима, считают они.

«Одной школьной программы для поступления сейчас не хватает. Даже если не репетиторы, то дополнительная литература, сайты по подготовке к экзаменам необходимы в любом случае. Тут уж вопрос выбора, как знания подтягивать, но просто школьных уроков не хватает точно», — сказал участник опроса.

Еще 12% выразили уверенность, что поступить в хорошие вузы без дополнительной подготовки нельзя было и раньше. При этом 46% опрошенных уверены, что у школьников не будет проблем с экзаменами, если они будут хорошо учиться. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что подготовить одного российского школьника к ЕГЭ по одному предмету у репетитора обойдется родителям примерно в 160 тыс. рублей за год. В подсчетах учитывались два занятия в неделю в течение 11-го класса — примерно 40 недель и 80 занятий, стоимость одного урока — 2 тыс. рублей.

Ранее репетитор рассказал, когда стоит начинать готовиться к ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами