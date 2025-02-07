Россияне оценили, смогут ли школьники поступить в вуз без репетитора

Более половины (53%) россиян считают, что школьники не смогут сдать ЕГЭ и поступить в вузы без помощи репетитора, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,2 тысячи человек.

41% из них напомнили, что в последнее время поступить в вузы становится сложнее из-за высокой конкуренции, поэтому школьникам нужны как высокие баллы по ЕГЭ, так и, например, результаты предметных олимпиад. Поэтому помощь репетиторов им необходима, считают они.

«Одной школьной программы для поступления сейчас не хватает. Даже если не репетиторы, то дополнительная литература, сайты по подготовке к экзаменам необходимы в любом случае. Тут уж вопрос выбора, как знания подтягивать, но просто школьных уроков не хватает точно», — сказал участник опроса.

Еще 12% выразили уверенность, что поступить в хорошие вузы без дополнительной подготовки нельзя было и раньше. При этом 46% опрошенных уверены, что у школьников не будет проблем с экзаменами, если они будут хорошо учиться. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что подготовить одного российского школьника к ЕГЭ по одному предмету у репетитора обойдется родителям примерно в 160 тыс. рублей за год. В подсчетах учитывались два занятия в неделю в течение 11-го класса — примерно 40 недель и 80 занятий, стоимость одного урока — 2 тыс. рублей.

Ранее репетитор рассказал, когда стоит начинать готовиться к ЕГЭ.